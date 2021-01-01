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Huawei P Smart 2020 против Mate 20 Pro

Хуавей П Смарт 2020
VS
Хуавей Мейт 20 Про
Huawei P Smart 2020
Huawei Mate 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei P Smart 2020 с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart 2020
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (646 против 443 нит)
  • На 30% выше плотность пикселей (538 vs 415 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 15 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart 2020
vs
Mate 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD OLED
Размер 6.21 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 538 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 88.14%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.1%
ШИМ (PWM) 344 Гц 245 Гц
Время отклика 34 мс 4 мс
Контрастность 875:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P Smart 2020
443 нит
Mate 20 Pro +46%
646 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.2 мм 157.8 мм
Ширина 73.4 мм 72.3 мм
Толщина 8 мм 8.6 мм
Вес 160 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P Smart 2020
83.1%
Mate 20 Pro +6%
88.14%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт 2020 и Хуавей Мейт 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Mali G76 MP10
Частота GPU 1000 МГц 720 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1666 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart 2020
330
Mate 20 Pro +106%
681
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart 2020
1356
Mate 20 Pro +80%
2442
AnTuTu Benchmark 7
P Smart 2020
138005
Mate 20 Pro +96%
269860
AnTuTu Benchmark 8
P Smart 2020
160883
Mate 20 Pro +110%
337948
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:04 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart 2020
н/д
Mate 20 Pro
13:57 ч.
Время просмотра видео
P Smart 2020
н/д
Mate 20 Pro
15:22 ч.
Время разговора (3G)
P Smart 2020
н/д
Mate 20 Pro
28:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart 2020 vs Huawei Mate 20 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart 2020
74.8 дБ
Mate 20 Pro +4%
77.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Pro более удачной покупкой.

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