Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei P Smart 2020 с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.