Huawei P Smart 2021 против Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- На 61% лучшая автономность (119 vs 74 часов)
- На 0.83" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- На 15% выше максимальная яркость экрана (508 против 442 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|79.9%
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|30.8 мс
|-
|Контрастность
|1034:1
|1423:1
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|149.6 мм
|Ширина
|76.9 мм
|71.2 мм
|Толщина
|9.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|206 граммов
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Ярко-зеленый, Полночный черный
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Mali G72 MP12
|GPU-ядер
|4
|12
|Частота GPU
|1000 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|-
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
297
Honor 10 +18%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1313
Honor 10 +15%
1510
AnTuTu Benchmark 8
161501
Honor 10 +35%
217660
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#296 и #193)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 30 минут)
|Да (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:42 ч.
|2:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart 2021 +31%
15:12 ч.
11:50 ч.
Время просмотра видео
P Smart 2021 +34%
15:19 ч.
11:37 ч.
Время разговора (3G)
P Smart 2021 +95%
41:13 ч.
21:14 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (16 МП + 24 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.
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