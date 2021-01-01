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Huawei P Smart 2021 против Honor 9A

Хуавей П Смарт 2021
VS
Хуавей Хонор 9А
Huawei P Smart 2021
Huawei Honor 9A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.3-дюймового Huawei Honor 9A, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 42% выше плотность пикселей (395 vs 278 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 297 и 173 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (527 против 439 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart 2021
vs
Honor 9A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 81.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 94.1%
Время отклика 30.8 мс 31 мс
Контрастность 1034:1 1492:1
Максимальная яркость
P Smart 2021
439 нит
Honor 9A +20%
527 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.7 мм 159.1 мм
Ширина 76.9 мм 74.1 мм
Толщина 9.3 мм 9 мм
Вес 206 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Ярко-зеленый, Полночный черный Голубой, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P Smart 2021 +4%
84.3%
Honor 9A
81.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт 2021 и Хуавей Хонор 9А в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS ~83.2 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart 2021 +72%
297
Honor 9A
173
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart 2021 +48%
1316
Honor 9A
892
AnTuTu Benchmark 7
P Smart 2021 +68%
133225
Honor 9A
79403
AnTuTu Benchmark 8
P Smart 2021 +74%
167029
Honor 9A
96215
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:42 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart 2021
15:12 ч.
Honor 9A
н/д
Время просмотра видео
P Smart 2021
15:19 ч.
Honor 9A
н/д
Время разговора (3G)
P Smart 2021
41:13 ч.
Honor 9A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart 2021 vs Huawei Honor 9A
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart 2021 +7%
91 дБ
Honor 9A
85.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.85 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

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