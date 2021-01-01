Huawei P Smart 2021 против Honor 9A
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.3-дюймового Huawei Honor 9A, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
- Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- На 42% выше плотность пикселей (395 vs 278 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.37" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- На 72% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 297 и 173 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 9A
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 20% выше максимальная яркость экрана (527 против 439 нит)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
- Весит на 21 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|278 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|81.3%
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|94.1%
|Время отклика
|30.8 мс
|31 мс
|Контрастность
|1034:1
|1492:1
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|159.1 мм
|Ширина
|76.9 мм
|74.1 мм
|Толщина
|9.3 мм
|9 мм
|Вес
|206 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Ярко-зеленый, Полночный черный
|Голубой, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|1000 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~83.2 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart 2021 +72%
297
173
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart 2021 +48%
1316
892
AnTuTu Benchmark 7
P Smart 2021 +68%
133225
79403
AnTuTu Benchmark 8
P Smart 2021 +74%
167029
96215
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:42 ч.
|3:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:12 ч.
Время просмотра видео
15:19 ч.
Время разговора (3G)
41:13 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.85 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.15 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.
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