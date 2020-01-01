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Huawei P Smart 2021 против Honor 9X Lite

Хуавей П Смарт 2020
Huawei P Smart 2021
VS
Хуавей Хонор 9Х Лайт
Huawei Honor 9X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710F
  • Весит на 18 граммов меньше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 297 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart 2021
vs
Honor 9X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 30.8 мс 27 мс
Контрастность 1034:1 565:1
Максимальная яркость
P Smart 2021 +5%
442 нит
Honor 9X Lite
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.7 мм 160.4 мм
Ширина 76.9 мм 76.6 мм
Толщина 9.3 мм 8 мм
Вес 206 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Ярко-зеленый, Полночный черный Изумрудный зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт 2020 и Хуавей Хонор 9Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-G51
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart 2021
1313
Honor 9X Lite +1%
1331
AnTuTu Benchmark 8
P Smart 2021
161501
Honor 9X Lite +1%
163545

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:42 ч. 1:36 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart 2021
15:12 ч.
Honor 9X Lite
н/д
Время просмотра видео
P Smart 2021
15:19 ч.
Honor 9X Lite
н/д
Время разговора (3G)
P Smart 2021
41:13 ч.
Honor 9X Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart 2021 vs Huawei Honor 9X Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart 2021 +16%
91 дБ
Honor 9X Lite
78.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

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