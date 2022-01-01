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Huawei P Smart 2021 против Nova 8

Хуавей П Смарт 2021
VS
Хуавей Нова 8
Huawei P Smart 2021
Huawei Nova 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.57-дюймового Huawei Nova 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 8
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 985 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (547 против 442 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart 2021
vs
Nova 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 89.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Время отклика 30.8 мс -
Контрастность 1034:1 -
Максимальная яркость
P Smart 2021
442 нит
Nova 8 +24%
547 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.7 мм 160.1 мм
Ширина 76.9 мм 74.1 мм
Толщина 9.3 мм 7.6 мм
Вес 206 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Ярко-зеленый, Полночный черный Черный, Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P Smart 2021
84.3%
Nova 8 +6%
89.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт 2021 и Хуавей Нова 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2000 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-G77 MP8
Частота GPU 1000 МГц 700 МГц
FLOPS ~83.2 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart 2021
299
Nova 8 +126%
675
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart 2021
1310
Nova 8 +97%
2583
AnTuTu Benchmark 9
P Smart 2021
196228
Nova 8 +123%
437804
CPU 71919 -
GPU 29882 -
Memory 40922 -
UX 54133 -
Total score 196228 437804
3DMark Wild Life Performance
P Smart 2021
562
Nova 8 +279%
2129
Stability 91% 98%
Graphics test 3 FPS 12 FPS
Graphics score 562 2129
PCMark 3.0 score 6741 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 11
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:42 ч. 0:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart 2021
15:12 ч.
Nova 8
н/д
Время просмотра видео
P Smart 2021
15:19 ч.
Nova 8
н/д
Время разговора (3G)
P Smart 2021
41:13 ч.
Nova 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart 2021 vs Huawei Nova 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart 2021
91 дБ
Nova 8
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.85 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 8 более удачной покупкой.

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