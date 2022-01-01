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Huawei P Smart 2021 против Nova Y90

Хуавей П Смарт 2021
VS
Хуавей Нова Y90
Huawei P Smart 2021
Huawei Nova Y90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.7-дюймового Huawei Nova Y90, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Nova Y90
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 379 и 299 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart 2021
vs
Nova Y90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 455 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 89.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Время отклика 30.8 мс -
Контрастность 1034:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
P Smart 2021
452 нит
Nova Y90
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.7 мм 163.3 мм
Ширина 76.9 мм 74.7 мм
Толщина 9.3 мм 8.4 мм
Вес 206 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Ярко-зеленый, Полночный черный Синий, Белый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P Smart 2021
84.3%
Nova Y90 +6%
89.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт 2021 и Хуавей Нова Y90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G51 Adreno 610
Частота GPU 1000 МГц 1114 МГц
FLOPS ~83.2 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart 2021
299
Nova Y90 +27%
379
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart 2021
1320
Nova Y90 +24%
1632
AnTuTu Benchmark 9
P Smart 2021
189822
Nova Y90 +17%
221916
CPU 64285 52536
GPU 32559 50648
Memory 35640 61538
UX 57904 58026
Total score 189822 221916
3DMark Wild Life Performance
Stability 91% -
Graphics test 3 FPS -
Graphics score 562 -
PCMark 3.0 score 6727 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:42 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:42 ч. -
Просмотр видео 12:21 ч. -
Игры 06:25 ч. -
Режим ожидания 139 ч. -
Общая автономность
P Smart 2021
34:15 ч.
Nova Y90
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart 2021 vs Huawei Nova Y90
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart 2021
91 дБ
Nova Y90
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.85 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova Y90 более удачной покупкой.

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