Huawei P Smart 2021 против Nova Y90
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.7-дюймового Huawei Nova Y90, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Nova Y90
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 379 и 299 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
33
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|-
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|455 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|89.1%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|Время отклика
|30.8 мс
|-
|Контрастность
|1034:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|163.3 мм
|Ширина
|76.9 мм
|74.7 мм
|Толщина
|9.3 мм
|8.4 мм
|Вес
|206 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Ярко-зеленый, Полночный черный
|Синий, Белый, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|14 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Adreno 610
|Частота GPU
|1000 МГц
|1114 МГц
|FLOPS
|~83.2 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
299
Nova Y90 +27%
379
Geekbench 5 (многоядерный)
1320
Nova Y90 +24%
1632
|CPU
|64285
|52536
|GPU
|32559
|50648
|Memory
|35640
|61538
|UX
|57904
|58026
|Total score
|189822
|221916
|Stability
|91%
|-
|Graphics test
|3 FPS
|-
|Graphics score
|562
|-
|PCMark 3.0 score
|6727
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 12
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:42 ч.
|1:28 ч.
|Веб-серфинг
|10:42 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:21 ч.
|-
|Игры
|06:25 ч.
|-
|Режим ожидания
|139 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.85 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.15 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova Y90 более удачной покупкой.
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