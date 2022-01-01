Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 сентября 2020 года Huawei P Smart 2021 с экраном 6.67" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.7-дюймового Huawei Nova Y90, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.