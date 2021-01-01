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Huawei P Smart S против Honor 30i

Хуавей P Смарт С
VS
Хуавей Хонор 30i
Huawei P Smart S
Huawei Honor 30i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2020 года Huawei P Smart S с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.3-дюймового Huawei Honor 30i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart S
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 30i
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart S
vs
Honor 30i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 418 точек на дюйм 417 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
P Smart S
н/д
Honor 30i
600 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.4 мм 157.2 мм
Ширина 73.2 мм 73.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 163 грамма 157.2 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Ультрафиолетовый Закат, Мерцающий Бирюзовый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P Smart S
83.2%
Honor 30i
83.3%

Производительность

Тестируем Хуавей P Смарт С и Хуавей Хонор 30i в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-G51
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart S +2%
1365
Honor 30i
1338
AnTuTu Benchmark 8
P Smart S
183288
Honor 30i +5%
192672

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart S vs Huawei Honor 30i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3456 x 4608
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P Smart S.

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