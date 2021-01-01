Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2020 года Huawei P Smart S с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.