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Huawei P Smart Z против Apple iPhone 13

Хуавей П Смарт Z
VS
Эпл Айфон 13
Huawei P Smart Z
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2019 года Huawei P Smart Z с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart Z
  • Комплектуется на 773 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3227 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 85% выше максимальная яркость экрана (797 против 430 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart Z
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.59 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 129%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 609 Гц
Время отклика 31 мс 7.5 мс
Контрастность 1219:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P Smart Z
430 нит
iPhone 13 +85%
797 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 146.7 мм
Ширина 77.3 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.65 мм
Вес 196.8 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
P Smart Z
84.3%
iPhone 13 +2%
86%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт Z и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Apple GPU
Частота GPU 650 МГц 1200 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart Z
338
iPhone 13 +409%
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart Z
1394
iPhone 13 +232%
4626
AnTuTu Benchmark 9
P Smart Z
183879
iPhone 13 +337%
804149
CPU 66637 219838
GPU 25157 329364
Memory 39444 121868
UX 54472 133943
Total score 183879 804149
3DMark Wild Life Performance
P Smart Z
560
iPhone 13 +1473%
8810
Stability 99% 79%
Graphics test 3 FPS 52 FPS
Graphics score 560 8810
PCMark 3.0 score 6293 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI EMUI 10 15.4
Размер системы из коробки 11.8 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:11 ч.
Просмотр видео - 14:33 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
P Smart Z
н/д
iPhone 13
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart Z vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P Smart Z
н/д
iPhone 13
138
Качество видео
P Smart Z
н/д
iPhone 13
117
Итоговая оценка камеры
P Smart Z
н/д
iPhone 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart Z +2%
85.1 дБ
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2019 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.84 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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