Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2019 года Huawei P Smart Z с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.