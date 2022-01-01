Главная > Сравнение смартфонов > P Smart Z vs Mate 20 – что лучше выбрать?

Huawei P Smart Z против Mate 20

Хуавей П Смарт Z
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei P Smart Z
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2019 года Huawei P Smart Z с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart Z
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 80% выше максимальная яркость экрана (773 против 430 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart Z
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 88%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 97.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 14880 Гц
Время отклика 31 мс 16.6 мс
Контрастность 1219:1 2172:1
Максимальная яркость
P Smart Z
430 нит
Mate 20 +80%
773 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 158.2 мм
Ширина 77.3 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 196.8 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P Smart Z
84.3%
Mate 20 +4%
88%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт Z и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali G76 MP10
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P Smart Z
338
Mate 20 +92%
649
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart Z
1394
Mate 20 +60%
2236
AnTuTu Benchmark 9
P Smart Z
183879
Mate 20 +139%
439407
CPU 66637 143099
GPU 25157 138652
Memory 39444 58198
UX 54472 100322
Total score 183879 439407
3DMark Wild Life Performance
P Smart Z
560
Mate 20 +342%
2474
Stability 99% 49%
Graphics test 3 FPS 14 FPS
Graphics score 560 2474
PCMark 3.0 score 6293 8463
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 11.8 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:52 ч.
Просмотр видео - 12:27 ч.
Игры - 05:32 ч.
Режим ожидания - 90 ч.
Общая автономность
P Smart Z
н/д
Mate 20
31:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart Z vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart Z +9%
85.1 дБ
Mate 20
78.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.84 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P Smart Z и Xiaomi Redmi Note 10S
2. Huawei P Smart Z и Xiaomi Redmi Note 7
3. Huawei P Smart Z и Honor 9X
4. Huawei Mate 20 и Apple iPhone 13
5. Huawei Mate 20 и OnePlus 7 Pro
6. Huawei Mate 20 и OnePlus 6T

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры