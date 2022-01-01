Huawei P Smart Z против Mate 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2019 года Huawei P Smart Z с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart Z
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Mate 20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 80% выше максимальная яркость экрана (773 против 430 нит)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
- Стерео динамики
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|381 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|88%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|14880 Гц
|Время отклика
|31 мс
|16.6 мс
|Контрастность
|1219:1
|2172:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|158.2 мм
|Ширина
|77.3 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|196.8 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сумеречный, Полуночный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|1 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|650 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|66637
|143099
|GPU
|25157
|138652
|Memory
|39444
|58198
|UX
|54472
|100322
|Total score
|183879
|439407
|Stability
|99%
|49%
|Graphics test
|3 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|560
|2474
|PCMark 3.0 score
|6293
|8463
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|11.8 ГБ
|14.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:25 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:52 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:27 ч.
|Игры
|-
|05:32 ч.
|Режим ожидания
|-
|90 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.84 Вт/кг
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.08 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.
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