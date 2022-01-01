Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года Huawei P10 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 5.9-дюймового Huawei Mate 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.