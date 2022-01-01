Huawei P10 против Mate 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года Huawei P10 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 5.9-дюймового Huawei Mate 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P10
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
- Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Mate 10
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
- Тонкие рамки – на 10.78% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 15% выше плотность пикселей (498 vs 432 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.1 дюймов
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|498 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71.44%
|82.22%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|27.8 мс
|37.2 мс
|Контрастность
|1272:1
|2514:1
Дизайн и корпус
|Высота
|145.3 мм
|150.5 мм
|Ширина
|69.3 мм
|77.8 мм
|Толщина
|6.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|145 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый, Зеленый, Розовое золото
|Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 960
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|16 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP8
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|1037 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~282 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
|CPU
|71049
|83407
|GPU
|62596
|66971
|Memory
|49013
|61480
|UX
|52476
|57106
|Total score
|233415
|268248
|Stability
|-
|72%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Graphics score
|-
|1035
|PCMark 3.0 score
|-
|6465
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|14.4 ГБ
|12.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Да, SuperCharge (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Веб-серфинг
|11:13 ч.
|09:48 ч.
|Просмотр видео
|09:09 ч.
|09:58 ч.
|Игры
|03:34 ч.
|04:13 ч.
|Режим ожидания
|73 ч.
|87 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Лазерный автофокус
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Октябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 10 более удачной покупкой.
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