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Huawei P10 против Mate 10

Хуавей П10
VS
Хуавей Мейт 10
Huawei P10
Huawei Mate 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года Huawei P10 с экраном 5.1" и чипом HiSilicon Kirin 960, против 5.9-дюймового Huawei Mate 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P10
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Mate 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
  • Тонкие рамки – на 10.78% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 15% выше плотность пикселей (498 vs 432 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P10
vs
Mate 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.1 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 498 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.44% 82.22%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 27.8 мс 37.2 мс
Контрастность 1272:1 2514:1
Максимальная яркость
Huawei P10
591 нит
Mate 10 +7%
630 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 145.3 мм 150.5 мм
Ширина 69.3 мм 77.8 мм
Толщина 6.9 мм 8.2 мм
Вес 145 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый, Зеленый, Розовое золото Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P10
71.44%
Mate 10 +15%
82.22%

Производительность

Тестируем Хуавей П10 и Хуавей Мейт 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 960 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 16 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP8 Mali G72 MP12
Частота GPU 1037 МГц 850 МГц
FLOPS ~282 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ
AnTuTu Benchmark 9
Huawei P10
233415
Mate 10 +15%
268248
CPU 71049 83407
GPU 62596 66971
Memory 49013 61480
UX 52476 57106
Total score 233415 268248
3DMark Wild Life Performance
Huawei P10
н/д
Mate 10
1035
Stability - 72%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1035
PCMark 3.0 score - 6465
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 10
Размер системы из коробки 14.4 ГБ 12.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (25% за 15 минут) Да, SuperCharge (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:13 ч. 09:48 ч.
Просмотр видео 09:09 ч. 09:58 ч.
Игры 03:34 ч. 04:13 ч.
Режим ожидания 73 ч. 87 ч.
Общая автономность
Huawei P10
25:20 ч.
Mate 10 +3%
25:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P10 vs Huawei Mate 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Лазерный автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei P10
82.7 дБ
Mate 10 +1%
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 10 более удачной покупкой.

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