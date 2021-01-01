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Huawei P20 Lite против Apple iPhone 11

Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 22% лучшая автономность (94 vs 77 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (650 против 485 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Lite
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.72% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность 1035:1 999:1
Максимальная яркость
P20 Lite
485 нит
iPhone 11 +34%
650 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.6 мм 150.9 мм
Ширина 71.2 мм 75.7 мм
Толщина 7.4 мм 8.3 мм
Вес 145 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
P20 Lite +2%
80.72%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Лайт и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2360 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 16 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~41 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Lite
н/д
iPhone 11
1358
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Lite
н/д
iPhone 11
3526
AnTuTu Benchmark 8
P20 Lite
н/д
iPhone 11
523709

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI EMUI 9.0 -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Lite
11:09 ч.
iPhone 11 +38%
15:29 ч.
Время просмотра видео
P20 Lite
9:44 ч.
iPhone 11 +95%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
P20 Lite
16:55 ч.
iPhone 11 +5%
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Lite vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P20 Lite
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
P20 Lite
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
P20 Lite
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Lite
84.4 дБ
iPhone 11
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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