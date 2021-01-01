Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.