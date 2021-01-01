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Huawei P20 Lite против Honor 50 Lite

Хуавей П20 Лайт
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Huawei P20 Lite
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 45 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (479 против 430 нит)
  • На 10% выше плотность пикселей (432 vs 391 PPI)
  • Весит на 45 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • На 0.83" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 662
  • Тонкие рамки – на 8.78% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Lite
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 20:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.72% 89.5%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность 1035:1 -
Максимальная яркость
P20 Lite +11%
479 нит
Honor 50 Lite
430 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 148.6 мм 161.8 мм
Ширина 71.2 мм 74.7 мм
Толщина 7.4 мм 8.5 мм
Вес 145 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P20 Lite
80.72%
Honor 50 Lite +11%
89.5%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Лайт и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2360 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 16 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Adreno 610
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
FLOPS ~40 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Lite
н/д
Honor 50 Lite
1227
AnTuTu Benchmark 9
P20 Lite
н/д
Honor 50 Lite
208522
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI EMUI 9.0 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Lite
11:09 ч.
Honor 50 Lite
н/д
Время просмотра видео
P20 Lite
9:44 ч.
Honor 50 Lite
н/д
Время разговора (3G)
P20 Lite
16:55 ч.
Honor 50 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Lite vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Lite
84.1 дБ
Honor 50 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2018 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 Lite более удачной покупкой.

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