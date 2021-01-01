Главная > Сравнение смартфонов > P20 Lite vs Honor 8 Lite – что лучше выбрать?

Huawei P20 Lite против Honor 8 Lite

Хуавей П20 Лайт
VS
Хуавей Хонор 8 Лайт
Huawei P20 Lite
Huawei Honor 8 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 655 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 11.07% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Смартфон на 1 год новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Lite
vs
Honor 8 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.72% 69.65%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность 1035:1 -
Максимальная яркость
P20 Lite
475 нит
Honor 8 Lite
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 148.6 мм 147.2 мм
Ширина 71.2 мм 72.9 мм
Толщина 7.4 мм 7.6 мм
Вес 145 граммов 147 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P20 Lite +16%
80.72%
Honor 8 Lite
69.65%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Лайт и Хуавей Хонор 8 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 655
Макс. частота 2360 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.12 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 16 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~40 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 16, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
P20 Lite +15%
933
Honor 8 Lite
814
Geekbench 4.4 (многоядерный)
P20 Lite +13%
3628
Honor 8 Lite
3197
AnTuTu Benchmark 7
P20 Lite +31%
74536
Honor 8 Lite
56892
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Lite
11:09 ч.
Honor 8 Lite
н/д
Время просмотра видео
P20 Lite
9:44 ч.
Honor 8 Lite
н/д
Время разговора (3G)
P20 Lite
16:55 ч.
Honor 8 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Lite vs Huawei Honor 8 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Lite
84.1 дБ
Honor 8 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2018 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. P20 Lite против P30 Lite
2. P20 Lite против Galaxy A20
3. P20 Lite против P30 Pro
4. P20 Lite против P40 Lite
5. P20 Lite против P40 Pro
6. Honor 8 Lite против Honor 10i
7. Honor 8 Lite против Honor 9X
8. Honor 8 Lite против Honor 9 Lite
9. Honor 8 Lite против Honor 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях