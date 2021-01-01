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Huawei P20 Lite против Honor 8X

Хуавей П20 Лайт
VS
Хуавей Хонор 8Х
Huawei P20 Lite
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (475 против 423 нит)
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • На 0.66" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3000 мАч
  • На 25% лучшая автономность (96 vs 77 часов)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Lite
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.72% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика - 39.6 мс
Контрастность 1035:1 880:1
Максимальная яркость
P20 Lite +12%
475 нит
Honor 8X
423 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.6 мм 160.4 мм
Ширина 71.2 мм 76.6 мм
Толщина 7.4 мм 7.8 мм
Вес 145 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P20 Lite
80.72%
Honor 8X +4%
84%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Лайт и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2360 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 16 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-G51
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Lite
н/д
Honor 8X
332
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Lite
н/д
Honor 8X
1331
AnTuTu Benchmark 7
P20 Lite
74536
Honor 8X +83%
136392
AnTuTu Benchmark 8
P20 Lite
н/д
Honor 8X
138488
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 9.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 13 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Lite
11:09 ч.
Honor 8X +1%
11:24 ч.
Время просмотра видео
P20 Lite
9:44 ч.
Honor 8X +28%
12:13 ч.
Время разговора (3G)
P20 Lite
16:55 ч.
Honor 8X +95%
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Lite vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 28 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Lite
84.1 дБ
Honor 8X +1%
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8X более удачной покупкой.

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