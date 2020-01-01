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Huawei P20 Lite против Honor 9C

Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite
VS
Хуавей Хонор 9С
Huawei Honor 9C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 10% выше плотность пикселей (432 vs 391 PPI)
  • Весит на 31 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9C
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Lite и Huawei Honor 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.72% 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P20 Lite +6%
482 нит
Honor 9C
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.6 мм 159.8 мм
Ширина 71.2 мм 76.1 мм
Толщина 7.4 мм 8.1 мм
Вес 145 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Голубой, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P20 Lite
80.72%
Honor 9C +2%
82.4%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Лайт и Хуавей Хонор 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 16 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Lite
н/д
Honor 9C
336
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Lite
н/д
Honor 9C
1413
AnTuTu Benchmark 8
P20 Lite
н/д
Honor 9C
159165

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 10
Оболочка UI EMUI 9.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Lite
11:09 ч.
Honor 9C
н/д
Время просмотра видео
P20 Lite
9:44 ч.
Honor 9C
н/д
Время разговора (3G)
P20 Lite
16:55 ч.
Honor 9C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Lite vs Huawei Honor 9C
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P20 Lite
66 дБ
Honor 9C
н/д
Музыка
P20 Lite
71 дБ
Honor 9C
н/д
Звонок
P20 Lite
84 дБ
Honor 9C
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9C более удачной покупкой.

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