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Huawei P20 Lite против Nova 5T

Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Lite и Huawei Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.72% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P20 Lite
482 нит
Nova 5T +4%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.6 мм 154.3 мм
Ширина 71.2 мм 74 мм
Толщина 7.4 мм 7.8 мм
Вес 145 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P20 Lite
80.72%
Nova 5T +4%
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Лайт и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 16 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-T830 MP2 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 2 10
Частота GPU - 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Lite
н/д
Nova 5T
691
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Lite
н/д
Nova 5T
2525
AnTuTu Benchmark 8
P20 Lite
н/д
Nova 5T
370238

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Lite
11:09 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
P20 Lite
9:44 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
P20 Lite
16:55 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Lite vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6912 x 4624
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P20 Lite
66 дБ
Nova 5T
н/д
Музыка
P20 Lite
71 дБ
Nova 5T
н/д
Звонок
P20 Lite
84 дБ
Nova 5T
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2018 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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