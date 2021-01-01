Huawei P20 Lite против Huawei P10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2018 года Huawei P20 Lite с экраном 5.84" и чипом HiSilicon Kirin 659, против 5.1-дюймового Huawei P10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P20 Lite
- На 0.74" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 9.28% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei P10
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- На 24% выше максимальная яркость экрана (587 против 475 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
56
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
49
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|16:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.72%
|71.44%
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|27.8 мс
|Контрастность
|1035:1
|1272:1
Дизайн и корпус
|Высота
|148.6 мм
|145.3 мм
|Ширина
|71.2 мм
|69.3 мм
|Толщина
|7.4 мм
|6.9 мм
|Вес
|145 граммов
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый, Зеленый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 659
|HiSilicon Kirin 960
|Макс. частота
|2360 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|16 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|Mali-G71 MP8
|Частота GPU
|900 МГц
|1037 МГц
|FLOPS
|~41 Гфлопс
|~282 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
933
Huawei P10 +109%
1954
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3628
Huawei P10 +66%
6008
AnTuTu Benchmark 7
74536
Huawei P10 +67%
124469
AnTuTu Benchmark 8
н/д
203443
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.0
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|14.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
Huawei P10 +3%
11:47 ч.
Время просмотра видео
9:44 ч.
Huawei P10 +30%
12:27 ч.
Время разговора (3G)
16:55 ч.
Huawei P10 +11%
18:36 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Лазерный автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|28 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|6
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.75 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.21 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Huawei P10, а если корпус – то Huawei P20 Lite.
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