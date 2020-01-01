Huawei P20 Pro против Apple iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P20 Pro
- Комплектуется на 954 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3046 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 39% выше максимальная яркость экрана (819 против 589 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 12% выше плотность пикселей (458 vs 408 PPI)
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Pro и Apple iPhone 11 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|82.1%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|144 мм
|Ширина
|73 мм
|71.4 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.1 мм
|Вес
|180 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2360 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Apple GPU
|GPU-ядер
|12
|4
|Частота GPU
|767 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
352
iPhone 11 Pro +278%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
1395
iPhone 11 Pro +129%
3197
AnTuTu Benchmark 8
264143
iPhone 11 Pro +107%
546271
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|-
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro +9%
14:30 ч.
13:15 ч.
Время просмотра видео
13:14 ч.
iPhone 11 Pro +15%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro +21%
20:56 ч.
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
114
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
71 дБ
Музыка
69 дБ
iPhone 11 Pro +6%
73 дБ
Звонок
P20 Pro +14%
91 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.
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