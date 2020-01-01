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Huawei P20 Pro против Apple iPhone 11 Pro Max

Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Современный порт USB Type-C
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 46 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 15% лучшая автономность (102 vs 89 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (821 против 589 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 12% выше плотность пикселей (458 vs 408 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 83.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P20 Pro
589 нит
iPhone 11 Pro Max +39%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155 мм 158 мм
Ширина 73 мм 77.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 180 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P20 Pro
82%
iPhone 11 Pro Max +2%
83.7%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Про и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 767 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Pro
352
iPhone 11 Pro Max +278%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Pro
1395
iPhone 11 Pro Max +146%
3437
AnTuTu Benchmark 8
P20 Pro
264143
iPhone 11 Pro Max +109%
552198

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:57 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro
14:30 ч.
iPhone 11 Pro Max +5%
15:05 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro
13:14 ч.
iPhone 11 Pro Max +47%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro
20:56 ч.
iPhone 11 Pro Max +2%
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Pro vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
P20 Pro
71 дБ
iPhone 11 Pro Max
71 дБ
Музыка
P20 Pro
69 дБ
iPhone 11 Pro Max +7%
74 дБ
Звонок
P20 Pro +15%
91 дБ
iPhone 11 Pro Max
79 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.

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