Huawei P20 Pro против Apple iPhone X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P20 Pro
- Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 20% лучшая автономность (89 vs 74 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone X
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 17% выше максимальная яркость экрана (690 против 589 нит)
- На 12% выше плотность пикселей (458 vs 408 PPI)
- В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (937 и 352 баллов)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Pro и Apple iPhone X
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|82.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|143.6 мм
|Ширина
|73 мм
|70.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|180 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Серебристый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2360 МГц
|2390 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Apple GPU
|GPU-ядер
|12
|3
|Частота GPU
|767 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1833 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|-
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2716 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|3472 x 2063
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|0.87 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|0.97 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone X, а если батарея, камера и коммуникации – то Huawei P20 Pro.
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