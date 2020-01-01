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Huawei P20 Pro против Apple iPhone X

Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 20% лучшая автономность (89 vs 74 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (690 против 589 нит)
  • На 12% выше плотность пикселей (458 vs 408 PPI)
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (937 и 352 баллов)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Pro и Apple iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P20 Pro
589 нит
iPhone X +17%
690 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155 мм 143.6 мм
Ширина 73 мм 70.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 180 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P20 Pro
82%
iPhone X +1%
82.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A11 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 3
Частота GPU 767 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Pro
352
iPhone X +166%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Pro
1395
iPhone X +73%
2420
AnTuTu Benchmark 8
P20 Pro
264143
iPhone X +20%
317072

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 12 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro +54%
14:30 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro +9%
13:14 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro +8%
20:56 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P20 Pro +13%
114
iPhone X
101
Качества видео
P20 Pro +10%
98
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
P20 Pro +12%
109
iPhone X
97

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
P20 Pro +4%
71 дБ
iPhone X
68 дБ
Музыка
P20 Pro
69 дБ
iPhone X +7%
74 дБ
Звонок
P20 Pro +20%
91 дБ
iPhone X
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone X, а если батарея, камера и коммуникации – то Huawei P20 Pro.

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