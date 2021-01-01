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Huawei P20 Pro против Apple iPhone XS Max

Хуавей П20 Про
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Huawei P20 Pro
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Комплектуется на 826 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3174 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 13% лучшая автономность (89 vs 79 часов)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (651 против 587 нит)
  • На 12% выше плотность пикселей (456 vs 408 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Pro
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.4:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 85.41%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) 238 Гц 240 Гц
Время отклика 4 мс 11.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P20 Pro
587 нит
iPhone XS Max +11%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 157.5 мм
Ширина 73 мм 77.4 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 180 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
P20 Pro
82%
iPhone XS Max +4%
85.41%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Про и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2360 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 767 МГц 1100 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Pro
346
iPhone XS Max +118%
756
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Pro
1385
iPhone XS Max +46%
2027
AnTuTu Benchmark 7
P20 Pro
209143
iPhone XS Max +45%
304281
AnTuTu Benchmark 8
P20 Pro
266034
iPhone XS Max +49%
396012
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 12 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 03:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro +29%
14:30 ч.
iPhone XS Max
11:06 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro
13:14 ч.
iPhone XS Max +2%
13:43 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro +28%
20:56 ч.
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Pro vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P20 Pro +4%
114
iPhone XS Max
110
Качество видео
Итоговая оценка камеры
P20 Pro +4%
109
iPhone XS Max
105

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Pro +10%
84.9 дБ
iPhone XS Max
77.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS Max более удачной покупкой.

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