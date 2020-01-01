Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.