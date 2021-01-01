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Huawei P20 Pro против Honor 50

Хуавей П20 Про
VS
Хуавей Хонор 50
Huawei P20 Pro
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% лучшая автономность (100 vs 89 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (745 против 587 нит)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Pro
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 89.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
P20 Pro
587 нит
Honor 50 +27%
745 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 160 мм
Ширина 73 мм 73.8 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 180 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P20 Pro
82%
Honor 50 +9%
89.7%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Про и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2360 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Adreno 642L
Частота GPU 767 МГц 490 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Pro
352
Honor 50 +123%
785
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Pro
1384
Honor 50 +113%
2941
AnTuTu Benchmark 9
P20 Pro
330771
Honor 50 +54%
508174
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI EMUI 10 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:54 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro
14:30 ч.
Honor 50 +9%
15:56 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro
13:14 ч.
Honor 50 +41%
18:55 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro
20:56 ч.
Honor 50 +66%
34:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Pro vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 12032 x 9024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P20 Pro
114
Honor 50
н/д
Качество видео
P20 Pro
98
Honor 50
н/д
Итоговая оценка камеры
P20 Pro
109
Honor 50
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Pro
84.9 дБ
Honor 50
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.

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