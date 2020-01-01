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Huawei P20 Pro против Mate 30 Pro

Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% лучшая автономность (103 vs 89 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Тонкие рамки – на 12.1% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (689 против 589 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Pro и Huawei Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 18.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82% 94.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P20 Pro
589 нит
Mate 30 Pro +17%
689 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155 мм 158.1 мм
Ширина 73 мм 73.1 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 180 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P20 Pro
82%
Mate 30 Pro +15%
94.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Про и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 12 16
Частота GPU 767 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Pro
352
Mate 30 Pro +124%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Pro
1395
Mate 30 Pro +122%
3096
AnTuTu Benchmark 8
P20 Pro
264143
Mate 30 Pro +83%
482858

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 12 ГБ 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro
14:30 ч.
Mate 30 Pro +2%
14:58 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro
13:14 ч.
Mate 30 Pro +38%
18:19 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro +2%
20:56 ч.
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Pro vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P20 Pro
114
Mate 30 Pro +15%
131
Качества видео
P20 Pro
98
Mate 30 Pro +2%
100
Итоговая оценка камеры
P20 Pro
109
Mate 30 Pro +11%
121

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
P20 Pro
71 дБ
Mate 30 Pro +12%
79.4 дБ
Музыка
P20 Pro
69 дБ
Mate 30 Pro +9%
75.2 дБ
Звонок
P20 Pro +13%
91 дБ
Mate 30 Pro
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.

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