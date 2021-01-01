Главная > Сравнение смартфонов > P20 Pro vs Mate 40 Pro – что лучше выбрать?

Huawei P20 Pro против Mate 40 Pro

Хуавей П20 Про
VS
Хуавей Мейт 40 Про
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.66" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 13% лучшая автономность (101 vs 89 часов)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (797 против 585 нит)
  • Тонкие рамки – на 12.1% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P20 Pro
vs
Mate 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.76 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 94.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.5%
ШИМ (PWM) 238 Гц 367 Гц
Время отклика 4 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P20 Pro
585 нит
Mate 40 Pro +36%
797 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 162.9 мм
Ширина 73 мм 75.5 мм
Толщина 7.8 мм 9.1 мм
Вес 180 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой Мистический серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P20 Pro
82%
Mate 40 Pro +15%
94.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 Про и Хуавей Мейт 40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Kirin 9000 5G
Макс. частота 2360 МГц 3130 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Mali-G78 MP24
Частота GPU 767 МГц -
FLOPS ~347 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1833 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P20 Pro
347
Mate 40 Pro +164%
915
Geekbench 5 (многоядерный)
P20 Pro
1369
Mate 40 Pro +137%
3240
AnTuTu Benchmark 8
P20 Pro
254119
Mate 40 Pro +170%
686672

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 11
Размер системы из коробки 12 ГБ 18.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да, HUAWEI SuperCharge (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro
14:30 ч.
Mate 40 Pro
14:24 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro
13:14 ч.
Mate 40 Pro +25%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro
20:56 ч.
Mate 40 Pro +14%
23:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 Pro vs Huawei Mate 40 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 8200 x 6100
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P20 Pro
114
Mate 40 Pro +23%
140
Качество видео
P20 Pro
98
Mate 40 Pro +18%
116
Итоговая оценка камеры
P20 Pro
109
Mate 40 Pro +25%
136

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P20 Pro
84.6 дБ
Mate 40 Pro +3%
86.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 40 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei P20 Pro
2. Xiaomi Redmi Note 9S vs Huawei P20 Pro
3. Apple iPhone XR vs Huawei P20 Pro
4. Huawei P30 Pro vs P20 Pro
5. Huawei Nova 5T vs P20 Pro
6. Huawei P30 Pro vs Mate 40 Pro
7. Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Huawei Mate 40 Pro
8. Apple iPhone 12 Pro vs Huawei Mate 40 Pro
9. Huawei Mate 20 Pro vs Mate 40 Pro
10. Huawei Mate 40 Pro Plus vs Mate 40 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях