Huawei P20 Pro против Huawei P20
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 Pro с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P20 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 19% лучшая автономность (89 vs 75 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Защита корпуса по стандарту IP67
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20
- На 18% выше максимальная яркость экрана (696 против 589 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 15 граммов меньше
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (394 и 352 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 Pro и Huawei P20
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|80%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|149.1 мм
|Ширина
|73 мм
|70.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|180 граммов
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
352
Huawei P20 +12%
394
Geekbench 5 (многоядерный)
1395
Huawei P20 +24%
1729
AnTuTu Benchmark 8
P20 Pro +14%
264143
231815
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#161 и #177)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P20 Pro +5%
14:30 ч.
13:58 ч.
Время просмотра видео
P20 Pro +8%
13:14 ч.
12:13 ч.
Время разговора (3G)
P20 Pro +26%
20:56 ч.
16:33 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
P20 Pro +7%
114
107
Качества видео
P20 Pro +4%
98
94
Итоговая оценка камеры
P20 Pro +7%
109
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
P20 Pro +8%
71 дБ
66 дБ
Музыка
69 дБ
69 дБ
Звонок
P20 Pro +1%
91 дБ
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P20 Pro. У него лучшие программное обеспечение, батарея, камера, корпус и звук.
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