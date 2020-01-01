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Huawei P20 против Apple iPhone 11

Хуавей П20
Huawei P20
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Современный порт USB Type-C
  • На 32% выше плотность пикселей (429 vs 326 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (696 против 644 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 25% лучшая автономность (94 vs 75 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80% 79%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P20 +8%
696 нит
iPhone 11
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.1 мм 150.9 мм
Ширина 70.8 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 165 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20 +1%
80%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 767 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20
394
iPhone 11 +243%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20
1729
iPhone 11 +104%
3527
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20
231815
iPhone 11 +124%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 9.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20
13:58 ч.
iPhone 11 +13%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Huawei P20
12:13 ч.
iPhone 11 +52%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P20
16:33 ч.
iPhone 11 +7%
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Huawei P20
107
iPhone 11 +5%
112
Качества видео
Huawei P20
94
iPhone 11 +7%
101
Итоговая оценка камеры
Huawei P20
102
iPhone 11 +7%
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Huawei P20
66 дБ
iPhone 11 +8%
71.2 дБ
Музыка
Huawei P20
69 дБ
iPhone 11 +6%
72.9 дБ
Звонок
Huawei P20 +18%
90 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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