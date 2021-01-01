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Huawei P20 против Apple iPhone XR

Хуавей П20
VS
Эпл Айфон XR
Huawei P20
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 32% выше плотность пикселей (429 vs 326 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 458 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2942 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P20
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80% 79%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 32.4 мс 32.8 мс
Контрастность 2035:1 1920:1
Максимальная яркость
Huawei P20
685 нит
iPhone XR +1%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.1 мм 150.9 мм
Ширина 70.8 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 165 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20 +1%
80%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2360 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 767 МГц 1100 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20
387
iPhone XR +186%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20
1712
iPhone XR +28%
2197
AnTuTu Benchmark 7
Huawei P20
203924
iPhone XR +64%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20 +216%
188926
iPhone XR
59816
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 9.1 -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20 +4%
13:58 ч.
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
Huawei P20
12:13 ч.
iPhone XR +24%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P20 +9%
16:33 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Huawei P20 +4%
107
iPhone XR
103
Качество видео
Huawei P20
94
iPhone XR +2%
96
Итоговая оценка камеры
Huawei P20 +1%
102
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei P20
79.8 дБ
iPhone XR +9%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.

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