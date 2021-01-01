Главная > Сравнение смартфонов > Huawei P20 vs Honor 10 – что лучше выбрать?

Huawei P20 против Honor 10

Хуавей П20
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei P20
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (685 против 499 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 347 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P20
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.9:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80% 79.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 32.4 мс -
Контрастность 2035:1 1423:1
Максимальная яркость
Huawei P20 +37%
685 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.1 мм 149.6 мм
Ширина 70.8 мм 71.2 мм
Толщина 7.7 мм 7.7 мм
Вес 165 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20
80%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2360 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Mali G72 MP12
Частота GPU 767 МГц 767 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20 +12%
387
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20 +13%
1712
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Huawei P20
203924
Honor 10 +3%
209874
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20 +18%
188926
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20 +18%
13:58 ч.
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Huawei P20 +7%
12:13 ч.
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P20
16:33 ч.
Honor 10 +29%
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Huawei P20
107
Honor 10
н/д
Качество видео
Huawei P20
94
Honor 10
н/д
Итоговая оценка камеры
Huawei P20
102
Honor 10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei P20
79.8 дБ
Honor 10 +6%
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei P20, а если программное обеспечение и звук – то Huawei Honor 10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
20 (69%)
9 (31%)
Всего проголосовало: 29

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 11 или Huawei P20
2. Huawei P30 или Huawei P20
3. Samsung Galaxy A70 или Huawei P20
4. Huawei Nova 5T или Huawei P20
5. Huawei P40 или Huawei P20
6. Samsung Galaxy A30 или Huawei Honor 10
7. Huawei P30 Lite или Honor 10
8. Samsung Galaxy A51 или Huawei Honor 10
9. Huawei Honor 20 Pro или Honor 10
10. Huawei Honor 9X или Honor 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях