Huawei P20 против Honor 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 41% выше максимальная яркость экрана (696 против 492 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 39% лучшая автономность (104 vs 75 часов)
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.46" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 и Huawei Honor 20 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
|84.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.1 мм
|154.6 мм
|Ширина
|70.8 мм
|73.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.4 мм
|Вес
|165 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|12
|10
|Частота GPU
|767 МГц
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
394
Honor 20 Pro +80%
708
Geekbench 5 (многоядерный)
1729
Honor 20 Pro +51%
2606
AnTuTu Benchmark 8
231815
Honor 20 Pro +73%
401646
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#177 и #78)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Magic 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:58 ч.
Honor 20 Pro +11%
15:13 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
Honor 20 Pro +24%
15:00 ч.
Время разговора (3G)
16:33 ч.
Honor 20 Pro +79%
29:18 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|117°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
107
Honor 20 Pro +9%
117
Качества видео
94
Honor 20 Pro +3%
97
Итоговая оценка камеры
102
Honor 20 Pro +9%
111
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Honor 20 Pro +3%
68.3 дБ
Музыка
69 дБ
Honor 20 Pro +6%
73.3 дБ
Звонок
Huawei P20 +2%
90 дБ
87.9 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.76 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.26 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.
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