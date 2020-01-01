Huawei P20 против Honor 8X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Современный порт USB Type-C
- На 63% выше максимальная яркость экрана (696 против 428 нит)
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 8X
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 28% лучшая автономность (96 vs 75 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
50
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 и Huawei Honor 8X
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2240 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80%
|84%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.1 мм
|160.4 мм
|Ширина
|70.8 мм
|76.6 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.8 мм
|Вес
|165 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|12
|4
|Частота GPU
|767 МГц
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20 +17%
394
338
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20 +29%
1729
1341
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20 +38%
231815
167537
Таблица смартфонов в AnTuTu (#177 и #272)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20 +21%
13:58 ч.
11:24 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
12:13 ч.
Время разговора (3G)
16:33 ч.
Honor 8X +97%
32:21 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|2 (20 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
107
Качества видео
94
Итоговая оценка камеры
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Honor 8X +2%
67 дБ
Музыка
69 дБ
Honor 8X +4%
72 дБ
Звонок
Huawei P20 +11%
90 дБ
81 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.76 Вт/кг
|0.81 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.26 Вт/кг
|1.02 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 более удачной покупкой.
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