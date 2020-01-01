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Huawei P20 против Honor 8X

Хуавей П20
Huawei P20
VS
Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Современный порт USB Type-C
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (696 против 428 нит)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 28% лучшая автономность (96 vs 75 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 и Huawei Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80% 84%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P20 +63%
696 нит
Honor 8X
428 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.1 мм 160.4 мм
Ширина 70.8 мм 76.6 мм
Толщина 7.7 мм 7.8 мм
Вес 165 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20
80%
Honor 8X +5%
84%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 767 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20 +17%
394
Honor 8X
338
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20 +29%
1729
Honor 8X
1341
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20 +38%
231815
Honor 8X
167537

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20 +21%
13:58 ч.
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Huawei P20
12:13 ч.
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P20
16:33 ч.
Honor 8X +97%
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 2 (20 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Huawei P20
107
Honor 8X
н/д
Качества видео
Huawei P20
94
Honor 8X
н/д
Итоговая оценка камеры
Huawei P20
102
Honor 8X
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Huawei P20
66 дБ
Honor 8X +2%
67 дБ
Музыка
Huawei P20
69 дБ
Honor 8X +4%
72 дБ
Звонок
Huawei P20 +11%
90 дБ
Honor 8X
81 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 более удачной покупкой.

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