Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.