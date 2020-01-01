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Huawei P20 против Mate 20

Хуавей П20
Huawei P20
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Стабилизация изображения
  • На 13% выше плотность пикселей (429 vs 381 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.4 мм уже
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 23% лучшая автономность (92 vs 75 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (788 против 696 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 и Huawei Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 18.7:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80% 88%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P20
696 нит
Mate 20 +13%
788 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.1 мм 158.2 мм
Ширина 70.8 мм 77.2 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 165 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20
80%
Mate 20 +10%
88%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 12 10
Частота GPU 767 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20
394
Mate 20 +69%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20
1729
Mate 20 +31%
2272
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20
231815
Mate 20 +56%
362543

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20
13:58 ч.
Mate 20 +43%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Huawei P20
12:13 ч.
Mate 20 +19%
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P20
16:33 ч.
Mate 20 +38%
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Huawei P20
107
Mate 20
н/д
Качества видео
Huawei P20
94
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
Huawei P20
102
Mate 20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Huawei P20
66 дБ
Mate 20 +12%
74 дБ
Музыка
Huawei P20
69 дБ
Mate 20 +1%
70 дБ
Звонок
Huawei P20 +10%
90 дБ
Mate 20
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.

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