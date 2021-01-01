Главная > Сравнение смартфонов > Huawei P20 vs Nova 3 – что лучше выбрать?

Huawei P20 против Nova 3

Хуавей П20
VS
Хуавей Нова 3
Huawei P20
Huawei Nova 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.3-дюймового Huawei Nova 3, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Nova 3
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P20
vs
Nova 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80% 84.47%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.4 мс -
Контрастность 2035:1 -
Максимальная яркость
Huawei P20
685 нит
Nova 3
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.1 мм 157 мм
Ширина 70.8 мм 73.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.3 мм
Вес 165 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20
80%
Nova 3 +6%
84.47%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Хуавей Нова 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2360 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Mali G72 MP12
Частота GPU 767 МГц 767 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20
387
Nova 3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20
1712
Nova 3
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Huawei P20
203924
Nova 3 +3%
209964
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20
188926
Nova 3 +20%
226559
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Да (50% за 54 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:08 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20
13:58 ч.
Nova 3
н/д
Время просмотра видео
Huawei P20
12:13 ч.
Nova 3
н/д
Время разговора (3G)
Huawei P20
16:33 ч.
Nova 3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Huawei Nova 3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Huawei P20
107
Nova 3
н/д
Качество видео
Huawei P20
94
Nova 3
н/д
Итоговая оценка камеры
Huawei P20
102
Nova 3
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei P20
79.8 дБ
Nova 3
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (9В/2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P20. У него лучшие камера, коммуникации, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (14.3%)
6 (85.7%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 11 vs Huawei P20
2. Huawei P30 vs Huawei P20
3. Samsung Galaxy A70 vs Huawei P20
4. Huawei Nova 5T vs Huawei P20
5. Huawei P40 vs Huawei P20
6. Samsung Galaxy A50 vs Huawei Nova 3
7. Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei Nova 3
8. Huawei Honor 20 vs Huawei Nova 3
9. Xiaomi Mi 8 vs Huawei Nova 3
10. Huawei Honor 10 vs Huawei Nova 3

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях