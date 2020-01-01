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Huawei P20 против P Smart (2019)

Хуавей П20
Huawei P20
VS
Хуавей П Смарт (2019)
Huawei P Smart (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2018 года Huawei P20 с экраном 5.8" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.21-дюймового Huawei P Smart (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (696 против 441 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
  • На 17% лучшая автономность (88 vs 75 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P20 и Huawei P Smart (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2240 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80% 83.37%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P20 +58%
696 нит
P Smart (2019)
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.1 мм 155.2 мм
Ширина 70.8 мм 73.4 мм
Толщина 7.7 мм 8 мм
Вес 165 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовое золото, Twilight Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P20
80%
P Smart (2019) +4%
83.37%

Производительность

Тестируем Хуавей П20 и Хуавей П Смарт (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 767 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц 1666 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P20 +19%
394
P Smart (2019)
330
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P20 +29%
1729
P Smart (2019)
1340
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P20 +50%
231815
P Smart (2019)
154566

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:04 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (80% за 45 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P20 +35%
13:58 ч.
P Smart (2019)
10:06 ч.
Время просмотра видео
Huawei P20 +9%
12:13 ч.
P Smart (2019)
11:11 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P20
16:33 ч.
P Smart (2019) +50%
24:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P20 vs Huawei P Smart (2019)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Huawei P20 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Huawei P20
66 дБ
P Smart (2019) +5%
69 дБ
Музыка
Huawei P20
69 дБ
P Smart (2019) +6%
73 дБ
Звонок
Huawei P20 +5%
90 дБ
P Smart (2019)
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2018 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.76 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 более удачной покупкой.

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