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Huawei P30 Lite New Edition против Huawei P30

Хуавей П30 Лайт New Edition
VS
Хуавей П30
Huawei P30 Lite New Edition
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2020 года Huawei P30 Lite New Edition с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite New Edition
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (626 против 477 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 310 мАч более емким аккумулятором – 3650 против 3340 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Lite New Edition
vs
Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.15 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 85.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.6%
ШИМ (PWM) 893 Гц 240 Гц
Время отклика 34 мс 3.6 мс
Контрастность 1334:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P30 Lite New Edition
477 нит
Huawei P30 +31%
626 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 149.1 мм
Ширина 72.7 мм 71.4 мм
Толщина 7.4 мм 7.6 мм
Вес 159 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Полночный черный, Насыщенный бирюзовый Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт New Edition и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Mali G76 MP10
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
P30 Lite New Edition
139806
Huawei P30 +107%
290017
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite New Edition
180568
Huawei P30 +108%
375060
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 14 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite New Edition vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite New Edition
80.8 дБ
Huawei P30 +2%
82.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 более удачной покупкой.

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