Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2020 года Huawei P30 Lite New Edition с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.