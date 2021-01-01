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Huawei P30 Lite против Apple iPhone X

Хуавей П30 Лайт
VS
Эпл Айфон X
Huawei P30 Lite
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 27% лучшая автономность (94 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 624 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 2716 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (665 против 495 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 10% выше плотность пикселей (458 vs 415 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Lite
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.15 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 99.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 42.8 мс 2.2 мс
Контрастность 820:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P30 Lite
495 нит
iPhone X +34%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 143.6 мм
Ширина 72.7 мм 70.9 мм
Толщина 7.43 мм 7.7 мм
Вес 159 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +2%
84.2%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G51 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~225 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
314
iPhone X +196%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1286
iPhone X +86%
2387
AnTuTu Benchmark 7
P30 Lite
138877
iPhone X +78%
247466
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
140008
iPhone X +79%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 10.0 -
Размер системы из коробки 20 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite +56%
14:45 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
P30 Lite +10%
13:23 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
P30 Lite +50%
28:50 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Lite
н/д
iPhone X
101
Качество видео
P30 Lite
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
P30 Lite
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite +4%
88.9 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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