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Huawei P30 Lite против Honor 20e

Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite
VS
Хуавей Хонор 20e
Huawei Honor 20e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.21-дюймового Huawei Honor 20e, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (499 против 422 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 20e
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (348 и 315 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
P30 Lite
vs
Honor 20e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 42.8 мс -
Контрастность 820:1 -
Максимальная яркость
P30 Lite +18%
499 нит
Honor 20e
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 154.8 мм
Ширина 72.7 мм 73.6 мм
Толщина 7.43 мм 7.9 мм
Вес 159 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +1%
84.2%
Honor 20e
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Хонор 20e в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
315
Honor 20e +10%
348
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1280
Honor 20e +8%
1386
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
155792
Honor 20e +22%
190124

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:02 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
Honor 20e
н/д
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
Honor 20e
н/д
Время разговора (3G)
P30 Lite
28:50 ч.
Honor 20e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Honor 20e
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite
88.4 дБ
Honor 20e
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и коммуникации - выбирайте Huawei P30 Lite, а если производительность – то Huawei Honor 20e.

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