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Huawei P30 Lite против Honor 8A Pro

Хуавей П30 Лайт
VS
Хуавей Хонор 8А Про
Huawei P30 Lite
Huawei Honor 8A Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Pro, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (415 vs 282 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 3020 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Lite
vs
Honor 8A Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 79.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 42.8 мс -
Контрастность 820:1 -
Максимальная яркость
P30 Lite
495 нит
Honor 8A Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 156.3 мм
Ширина 72.7 мм 73.5 мм
Толщина 7.43 мм 8 мм
Вес 159 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +6%
84.2%
Honor 8A Pro
79.2%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Хонор 8А Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G51 Adreno 506
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite +112%
314
Honor 8A Pro
148
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite +37%
1286
Honor 8A Pro
940
AnTuTu Benchmark 7
P30 Lite +60%
138877
Honor 8A Pro
87054
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite +63%
140008
Honor 8A Pro
85983
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
Honor 8A Pro
н/д
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
Honor 8A Pro
н/д
Время разговора (3G)
P30 Lite
28:50 ч.
Honor 8A Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Honor 8A Pro
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite
88.9 дБ
Honor 8A Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Lite более удачной покупкой.

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