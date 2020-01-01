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Huawei P30 Lite против Honor View 30

Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite
VS
Хуавей Хонор View 30
Huawei Honor View 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 54 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor View 30
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 860 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3340 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Lite и Huawei Honor View 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 20:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Lite
501 нит
Honor View 30
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 162.7 мм
Ширина 72.7 мм 75.8 мм
Толщина 7.43 мм 8.9 мм
Вес 159 граммов 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite
84.2%
Honor View 30 +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Хонор View 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 4 16
Частота GPU 1000 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
315
Honor View 30 +150%
789
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1309
Honor View 30 +135%
3074
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
159173
Honor View 30 +190%
461659

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.0 Magic UI 3
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
Honor View 30
н/д
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
Honor View 30
н/д
Время разговора (3G)
P30 Lite
28:50 ч.
Honor View 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Honor View 30
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 109°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P30 Lite
72.3 дБ
Honor View 30
н/д
Музыка
P30 Lite
74 дБ
Honor View 30
н/д
Звонок
P30 Lite
83.8 дБ
Honor View 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг 0.768 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 30 более удачной покупкой.

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