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Huawei P30 Lite против Honor X10 Max

Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite
VS
Хуавей Хонор X10 Макс
Huawei Honor X10 Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 7.09-дюймового Huawei Honor X10 Max, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 17% выше плотность пикселей (415 vs 356 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 12.2 мм уже
  • Весит на 73 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor X10 Max
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.94" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1660 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3340 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Lite и Huawei Honor X10 Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 7.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.9:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 356 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Lite
501 нит
Honor X10 Max
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 174.4 мм
Ширина 72.7 мм 84.9 мм
Толщина 7.43 мм 8.3 мм
Вес 159 граммов 232 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite
84.2%
Honor X10 Max +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Хонор X10 Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G57 MC4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
315
Honor X10 Max +73%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1309
Honor X10 Max +68%
2201
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
159173
Honor X10 Max +103%
322466

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI EMUI 10.0 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
Honor X10 Max
н/д
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
Honor X10 Max
н/д
Время разговора (3G)
P30 Lite
28:50 ч.
Honor X10 Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Honor X10 Max
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P30 Lite
72.3 дБ
Honor X10 Max
н/д
Музыка
P30 Lite
74 дБ
Honor X10 Max
н/д
Звонок
P30 Lite
83.8 дБ
Honor X10 Max
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 Max более удачной покупкой.

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