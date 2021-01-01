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Huawei P30 Lite против Mate 10

Хуавей П30 Лайт
VS
Хуавей Мейт 10
Huawei P30 Lite
Huawei Mate 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.9-дюймового Huawei Mate 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 8% лучшая автономность (94 vs 87 часов)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
Причины выбрать Huawei Mate 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3340 мАч
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (625 против 495 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 20% выше плотность пикселей (498 vs 415 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Lite
vs
Mate 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 16:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 498 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 82.22%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 42.8 мс 37.2 мс
Контрастность 820:1 2514:1
Максимальная яркость
P30 Lite
495 нит
Mate 10 +26%
625 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 150.5 мм
Ширина 72.7 мм 77.8 мм
Толщина 7.43 мм 8.2 мм
Вес 159 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +2%
84.2%
Mate 10
82.22%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Мейт 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G51 Mali G72 MP12
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
314
Mate 10
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1286
Mate 10
н/д
AnTuTu Benchmark 7
P30 Lite
138877
Mate 10 +52%
210455
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
140008
Mate 10 +65%
231148
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 20 ГБ 12.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да, SuperCharge (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite +19%
14:45 ч.
Mate 10
12:17 ч.
Время просмотра видео
P30 Lite +30%
13:23 ч.
Mate 10
10:21 ч.
Время разговора (3G)
P30 Lite +17%
28:50 ч.
Mate 10
24:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Mate 10
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite +7%
88.9 дБ
Mate 10
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Huawei Mate 10, а если программное обеспечение и звук – то Huawei P30 Lite.

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