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Huawei P30 Lite против Mate 30 Pro

Хуавей П30 Лайт
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Huawei P30 Lite
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 1160 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3340 мАч
  • На 10% лучшая автономность (103 vs 94 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (674 против 495 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Lite
vs
Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.15 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 18.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 94.1%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 98.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 245 Гц
Время отклика 42.8 мс 3.4 мс
Контрастность 820:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P30 Lite
495 нит
Mate 30 Pro +36%
674 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 158.1 мм
Ширина 72.7 мм 73.1 мм
Толщина 7.43 мм 8.8 мм
Вес 159 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite
84.2%
Mate 30 Pro +12%
94.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2200 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Mali G76 MP16
Частота GPU 1000 МГц 600 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
314
Mate 30 Pro +146%
771
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1286
Mate 30 Pro +136%
3039
AnTuTu Benchmark 7
P30 Lite
138877
Mate 30 Pro +156%
355958
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
140008
Mate 30 Pro +257%
499219
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 11
Размер системы из коробки 20 ГБ 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
Mate 30 Pro +1%
14:58 ч.
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
Mate 30 Pro +37%
18:19 ч.
Время разговора (3G)
P30 Lite +42%
28:50 ч.
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8500 x 4700
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Lite
н/д
Mate 30 Pro
131
Качество видео
P30 Lite
н/д
Mate 30 Pro
100
Итоговая оценка камеры
P30 Lite
н/д
Mate 30 Pro
121

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite +8%
88.9 дБ
Mate 30 Pro
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.

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