Huawei P30 Lite против Mate 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.9-дюймового Huawei Mate 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Lite
- На 15% лучшая автономность (94 vs 82 часов)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 11% выше плотность пикселей (415 vs 373 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.43% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Mate 9
- Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3340 мАч
- На 34% выше максимальная яркость экрана (663 против 495 нит)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.15 дюймов
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2312 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|16:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|373 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|77.77%
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|42.8 мс
|43.5 мс
|Контрастность
|820:1
|1657:1
Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|156.9 мм
|Ширина
|72.7 мм
|78.9 мм
|Толщина
|7.43 мм
|7.9 мм
|Вес
|159 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Синий, Коричневый, Белый, Красный, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 960
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Mali-G71 MP8
|Частота GPU
|1000 МГц
|1037 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~282 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10.0
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|14.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3340 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
|Да, SuperCharge (20% за 10 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|5248 x 3936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.23 Вт/кг
|1.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.19 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Матовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Lite более удачной покупкой.
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