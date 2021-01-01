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Huawei P30 Lite против Huawei Nova

Хуавей П30 Лайт
VS
Хуавей Нова
Huawei P30 Lite
Huawei Nova

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5-дюймового Huawei Nova, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 1.15" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 13.34% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая автономность (94 vs 84 часов)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (495 против 385 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 3020 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Nova
  • Возможность записи 4K-видео
  • Весит на 13 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Lite
vs
Huawei Nova

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 16:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 70.86%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено 2500 Гц
Время отклика 42.8 мс 51.4 мс
Контрастность 820:1 1120:1
Максимальная яркость
P30 Lite +29%
495 нит
Huawei Nova
385 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 152.9 мм 141.2 мм
Ширина 72.7 мм 69.1 мм
Толщина 7.43 мм 7.1 мм
Вес 159 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +19%
84.2%
Huawei Nova
70.86%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Нова в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G51 Adreno 506
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
314
Huawei Nova
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1286
Huawei Nova
н/д
AnTuTu Benchmark 7
P30 Lite +112%
138877
Huawei Nova
65421
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
140008
Huawei Nova
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 4.1
Размер системы из коробки 20 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да, SuperCharge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite +31%
14:45 ч.
Huawei Nova
11:05 ч.
Время просмотра видео
P30 Lite +41%
13:23 ч.
Huawei Nova
9:41 ч.
Время разговора (3G)
P30 Lite +2%
28:50 ч.
Huawei Nova
28:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Nova
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.25 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite +1%
88.9 дБ
Huawei Nova
88.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 0.94 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Lite более удачной покупкой.

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