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Huawei P30 Lite против Nova 7i

Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite
VS
Хуавей Нова 7i
Huawei Nova 7i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.4-дюймового Huawei Nova 7i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Nova 7i
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 860 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3340 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 92% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (604 и 315 баллов)
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Lite и Huawei Nova 7i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.2:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Lite
501 нит
Nova 7i
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 159.2 мм
Ширина 72.7 мм 76.3 мм
Толщина 7.43 мм 8.7 мм
Вес 159 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Черный, Розовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +1%
84.2%
Nova 7i
83.5%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей Нова 7i в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 4 6
Частота GPU 1000 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
315
Nova 7i +92%
604
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1309
Nova 7i +80%
2361
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
159173
Nova 7i +81%
287472

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 20 ГБ 14.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
Nova 7i
н/д
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
Nova 7i
н/д
Время разговора (3G)
P30 Lite
28:50 ч.
Nova 7i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei Nova 7i
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P30 Lite
72.3 дБ
Nova 7i
н/д
Музыка
P30 Lite
74 дБ
Nova 7i
н/д
Звонок
P30 Lite
83.8 дБ
Nova 7i
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 7i более удачной покупкой.

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