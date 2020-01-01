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Huawei P30 Lite против P Smart 2021

Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite
VS
Хуавей П Смарт 2020
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Весит на 47 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 1660 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3340 мАч
  • На 0.52" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
P30 Lite
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.15 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 20:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 42.8 мс -
Контрастность 820:1 -
Максимальная яркость
P30 Lite
501 нит
P Smart 2021
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 165.7 мм
Ширина 72.7 мм 76.9 мм
Толщина 7.43 мм 9.3 мм
Вес 159 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite
84.2%
P Smart 2021
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей П Смарт 2020 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
315
P Smart 2021 +5%
330
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1286
P Smart 2021 +3%
1322
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
155652
P Smart 2021 +22%
189664

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да
Время полной зарядки 1:55 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite
14:45 ч.
P Smart 2021
н/д
Время просмотра видео
P30 Lite
13:23 ч.
P Smart 2021
н/д
Время разговора (3G)
P30 Lite
28:50 ч.
P Smart 2021
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Lite
88 дБ
P Smart 2021
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

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